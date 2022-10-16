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06:34, 16 октября 2022Культура

Пропавшую российскую актрису нашли мертвой

Пропавшую российскую актрису Ирину Голубниченко нашли мертвой

Фото: kino-teatr.ru

Пропавшую несколько недель назад в Кургане актрису Ирину Голубниченко нашли мертвой. Об этом сообщается в ориентировке российского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Артистке было 82 года. Вечером 23 сентября 2022 года вышла из дома и не вернулась. Подробности ее смерти не раскрываются.

Голубниченко служила в Курганском театре драмы с 1989 года.

в апреле сообщалось, что 70-летнего российского актера Валерия Магдьяша, сыгравшего роль Джамшута в комедийном шоу «Наша Russia», нашли в приюте для бездомных. После окончания проекта на пике своей популярности Магдьяш продал квартиру, решив потратить все свои сбережения на создание бизнеса. Однако на актера совершили нападение, ударив по голове арматурой и забрав все деньги. После комы, в которой звезда шоу провел четыре дня, Валерий оказался без крыши над головой и средств к существованию.

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Марина Совина
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