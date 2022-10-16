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18:33, 16 октября 2022Бывший СССР

На Украине рассказали о желании крестившего Русь князя Владимира вступить в ЕС

МИД Украины: князь Владимир, крестивший Киевскую Русь в 988 году, желал ее вступления в ЕС

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Князь Владимир, крестивший Киевскую Русь в 988 году, желал ее вступления в Евросоюз. Об этом рассказало министерство иностранных дел Украины в Twitter.

«Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня стоим за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — пишет МИД в своем аккаунте.

Также там приводится ролик от украинского издания United24, в котором рассказывается, помимо прочего, о Ярославе Мудром, якобы называвшемся «тестем Европы», его дочери Анне, которая была замужем за французским королем Генрихом I и родственной связи многих нынешних европейских монархов с самодержцами Киевской Руси.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна является единственной законной наследницей Киевской Руси.

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Антон Похиляк
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