Илон Маск пожаловался, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине

Американский миллиардер Илон Маск пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу», — ответил он на сообщение предпринимателя Кима Доткома. Тот выразил разочарование тем, что миллиардер решил продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине. «Будь проклят, если ты это сделаешь, будь проклят, если нет, так что… Думаю, я просто проклят», — поиронизировал Маск.

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск попросил ведомство взять на себя финансирование услуг связи. Однако уже на следующий день он согласился продолжить оплачивать работу системы спутниковой связи для Украины.