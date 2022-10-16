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01:12, 16 октября 2022Мир

Маск пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине

Илон Маск пожаловался, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу», — ответил он на сообщение предпринимателя Кима Доткома. Тот выразил разочарование тем, что миллиардер решил продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине. «Будь проклят, если ты это сделаешь, будь проклят, если нет, так что… Думаю, я просто проклят», — поиронизировал Маск.

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск попросил ведомство взять на себя финансирование услуг связи. Однако уже на следующий день он согласился продолжить оплачивать работу системы спутниковой связи для Украины.

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Марина Совина
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