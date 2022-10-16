Маск согласился продолжить оплачивать Starlink для Украины

Миллиардер Маск заявил, что продолжит оплачивать систему Starlink для Украины

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился продолжить оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины Илон Маск Основатель SpaceX и Tesla

До этого предприниматель сравнил расходы на обслуживание Starlink на Украине и стоимость спутника GPS и сделал вывод, что первое дешевле второго. Он назвал систему Starlink «главным преимуществом на поле боя» и отметил, что «по иронии судьбы» на полях сражений она работает, чего не скажешь о GPS, чей сигнал легко заглушить.

Ранее Маск заявил, что Starlink является единственной системой связи, которая «все еще работает на фронте». По его словам, Россия «активно пытается убить» систему, и для ее защиты SpaceX «направил огромные ресурсы». «Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть», — написал американский предприниматель.

SpaceX хотела отказаться от обслуживания Starlink на Украине

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск попросил ведомство взять на себя финансирование услуг связи. Отмечалось, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

После заявлений Маска советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Киев найдет способ обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink. По его словам, в Киеве ожидают, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров. С просьбой помочь Украине оплатить обслуживание системы или найти ей альтернативу к союзникам обратился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что Маск отказаться оплачивать работу сети из-за негативной реакции Киева на его идеи по урегулированию украинского кризиса. По его словам, таким образом предприниматель решил рассчитаться с президентом Украины Владимиром Зеленским — миллиардер отреагировал на оскорбления, прозвучавшие в его адрес со стороны украинских политиков.

В то же время издание Financial Times заявило, что Украина попала в зависимость от «капризного миллиардера», что означает большую уязвимость для Киева. Украинским властям после начала российской спецоперации пришлось действовать быстро, а система оказалась намного лучше возможных альтернатив и изначально была сравнительно дешевой, отметил автор статьи. «Конфликт на Украине остро подчеркивает, в насколько цифровом мире мы живем и как платформы стали источником жизненной силы для экономики и многого другого», — говорится в статье.

Starlink критически важен для Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что система спутниковой связи Starlink является важным элементом критической инфраструктуры страны. Он также назвал Маска одним из крупнейших частных доноров мира, которые поддерживают Украину.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что отключение Starlink на Украине создаст неудобства для координации вооруженных сил страны, так как у украинских военных не будет возможности выхода в интернет и взаимодействия между частями. В то же время серьезным препятствием для армии это не станет, считает эксперт.