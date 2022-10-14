Описаны последствия для армии Украины при отключении Starlink
Отключение спутникового интернета Starlink на Украине создаст неудобства для координации вооруженных сил страны. Но это не станет серьезным препятствием для армии, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможные последствия.
Речь возможном прекращении работы Starlink на Украине зашла после того, как компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу сети.
«Это спутниковый интернет и большинству украинцев он, в принципе, не нужен. В основном в текущих позициях он был нужен в военных действиях. Учитывая, что российская группировка вывела наземные станции, которые используются при работе подобных систем, стало тяжелее функционировать Starlink с точки зрения интернета. [Глава SpaceX Илон] Маск сказал, что не готов это финансировать из собственного кармана. Если [Starlink] отключится, у украинских военных не будет возможности выхода в интернет и взаимодействия между частями и еще чем-то», — объяснил он.
Это принесет определенные неудобства по той причине, что в связи с боевыми действиями не всегда возможно пользоваться сотовой связью, потому что подрывают базовые станции. Там (у Starlink — прим. «Ленты.ру») есть возможность выхода в интернет и спутниковая телефония, она была бы полезной
Вопрос оплаты Starlink на территории Украины, скорее, имеет принципиальное значение для Илона Маска, чем финансовое, полагает Денис Кусков.
«Это недешево для нас с вами. Но при том, что мы помним, что он самый богатый человек в мире, думаю, это не такие большие для него деньги. Просто вопрос принципиальности», — заключил аналитик.
По данным телеканала CNN, в сентябре Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором заявил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». Бизнесмен отметил, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.
Комментируя вопрос об оплате, Илон Маск заявил, что этот шаг стал ответом на слова бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. «Мы всего лишь следуем его совету», — написал бизнесмен о дипломате, который нецензурно послал его из-за слов о Крыме.
Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите. На Украине он начал работать в конце февраля.