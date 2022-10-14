Описаны последствия для армии Украины при отключении Starlink

Аналитик Кусков заявил о неудобствах для украинской армии при отключении Starlink в стране

Отключение спутникового интернета Starlink на Украине создаст неудобства для координации вооруженных сил страны. Но это не станет серьезным препятствием для армии, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможные последствия.

Речь возможном прекращении работы Starlink на Украине зашла после того, как компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу сети.

«Это спутниковый интернет и большинству украинцев он, в принципе, не нужен. В основном в текущих позициях он был нужен в военных действиях. Учитывая, что российская группировка вывела наземные станции, которые используются при работе подобных систем, стало тяжелее функционировать Starlink с точки зрения интернета. [Глава SpaceX Илон] Маск сказал, что не готов это финансировать из собственного кармана. Если [Starlink] отключится, у украинских военных не будет возможности выхода в интернет и взаимодействия между частями и еще чем-то», — объяснил он.

Это принесет определенные неудобства по той причине, что в связи с боевыми действиями не всегда возможно пользоваться сотовой связью, потому что подрывают базовые станции. Там (у Starlink — прим. «Ленты.ру») есть возможность выхода в интернет и спутниковая телефония, она была бы полезной Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

Вопрос оплаты Starlink на территории Украины, скорее, имеет принципиальное значение для Илона Маска, чем финансовое, полагает Денис Кусков.

«Это недешево для нас с вами. Но при том, что мы помним, что он самый богатый человек в мире, думаю, это не такие большие для него деньги. Просто вопрос принципиальности», — заключил аналитик.

По данным телеканала CNN, в сентябре Илон Маск отправил в Пентагон письмо, в котором заявил, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». Бизнесмен отметил, что до конца текущего года Пентагону придется выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

Комментируя вопрос об оплате, Илон Маск заявил, что этот шаг стал ответом на слова бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. «Мы всего лишь следуем его совету», — написал бизнесмен о дипломате, который нецензурно послал его из-за слов о Крыме.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите. На Украине он начал работать в конце февраля.