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19:21, 15 октября 2022Бывший СССР

Литва призвала помочь Киеву оплатить Starlink после отказа Маска

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал союзников помочь Киеву оплатить Starlink

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к союзникам с просьбой помочь Киеву оплатить обслуживание системы спутниковой связи Starlink или найти ей альтернативу. Об этом он написал в Twitter.

«Подключение к интернету на Украине слишком важно, чтобы оставлять в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика», — призвал Ландсбергис.

По словам главы МИД, Литва готова внести свой вклад.

Ранее компания SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине. При этом основатель SpaceX Илон Маск не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине, но попросил ведомство взять на себя обязательства по финансированию услуг Starlink.

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Варвара Кошечкина
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