На Украине отреагировали на слова Маска о Starlink

Советник Зеленского Подоляк: Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink Маска

Киев найдет способ обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров», — утверждает он.

Ранее предприниматель и создатель компании SpaceX Илон Маск сообщил о прекращении финансирования Starlink на Украине из-за негативной реакции Киева на его идеи по урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что всего лишь последовал совету обматерившего его экс-посла республики Андрея Мельника, который назвал свое заявление «очень дипломатичным».

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Starlink является важным элементом критической инфраструктуры республики. 14 октября SpaceX уведомила Пентагон об отказе оплачивать работу системы спутниковой связи на украинской территории. Кроме того, компания попросила ведомство взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.