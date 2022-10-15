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21:18, 15 октября 2022Мир

Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS

Маск заявил, что расходы на Starlink для Украины меньше стоимости одного спутника GPS
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сравнил расходы на обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине и стоимость спутника GPS. Об этом он написал в Twitter.

«Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS», — констатировал Маск. При этом он добавил, что «по иронии судьбы», в отличие от Starlink, GPS не работает на полях сражений, так как сигнал легко заглушить.

Ранее SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink на Украине. При этом бизнесмен не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине.

По мнению экспертов, нарушения в работе Starlink могут привести к значительным потерям в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Так, отсутствие своевременной информации снижает эффективность обстрелов, путает координацию у различных подразделений, что в совокупности ведет к потерям.

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Марина Совина
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