RT: перебои в работе спутниковой сети Starlink на Украине обернутся большими потерями ВСУ

Нарушения в работе спутникового интернета Starlink могут привести к значительным потерям в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом RT заявили опрошенные военные эксперты.

Сеть, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, является «мощнейшим каналом передачи боевой информации», отмечает собеседник издания Дмитрий Дрозденко. По его словам, боевики запрещенного в России украинского полка «Азов» выходили на связь с «Азовстали» по Starlink и осуществляют всю координацию с помощью этой связи. Эксперт указывает, что сбои в работе сети обернутся перебоями во всей системе управления ВСУ.

Так, отсутствие своевременной информации снижает эффективность обстрелов, путает координацию у различных подразделений, что в совокупности ведет к потерям.

Военный эксперт, полковник войск ВКС РФ Юрий Кнутов отмечает, что программу создания Starlink финансировал Пентагон. Сеть позволяет вести боевые действия в режиме онлайн.

Источник RT в военной разведке говорит, что во время сбоев командование ВСУ впадало в панику, а приказы, отданные вслепую, привели к провалу наступлений и большим потерям.