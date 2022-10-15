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09:42, 15 октября 2022Мир

Илон Маск объяснил уход Starlink из Украины

Глава SpaceX Маск: Россия пытается уничтожить спутниковый интернет Starlink на Украине
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Mike Blake / Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил уход системы связи Starlink из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть», — написал американский предприниматель.

Ранее компания SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине. При этом Маск не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине, но попросил ведомство взять на себя обязательства по финансированию услуг Starlink.

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Алевтина Запольская
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