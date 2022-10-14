Отказ Маска от оплаты Starlink на Украине объяснили местью Зеленскому

Военный эксперт Баранец считает, что Маск решил рассчитаться с Зеленским за оскорбления

Американский предприниматель Илон Маск мог отказаться оплачивать работу сети спутникового интернета Starlink на Украине из-за негативной реакции Киева на его идеи по урегулированию украинского кризиса. Такое объяснение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал военный обозреватель KP.RU полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт считает, что таким образом Маск решил рассчитаться с президентом Украины Владимиром Зеленским — миллиардер отреагировал на оскорбления, прозвучавшие в его адрес со стороны украинских политиков.

«Это своего рода месть Илона Маска Украине — мне кажется, более достоверным [фактором]», — предположил специалист. Он добавил, что Пентагон не реагирует на сложившуюся ситуацию в надежде, что Маск с Зеленским помирятся.

Кроме того, по мнению Баранца, решение о прекращении оплаты Starlink может быть связано с многочисленными жалобами разведслужб США на проблемы со связью в зоне специальной военной операции (СВО). «Маск увидел, что наращивание этой системы не дает необходимых результатов, что есть противодействие сигналам управления, которые идут на Украину со спутников», — отметил он.

В связи с этим, считает собеседник радиостанции, Вашингтон также может изучать, с помощью чего российские военные глушили сигналы управления техникой Украины на поле боя.

14 октября компания SpaceX уведомила Пентагон, что больше не может оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на Украине. В письме также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг в интересах украинского правительства и армии.

Маск впоследствии заявил, что он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Андрея Мельника. Дипломат нецензурно выругался в адрес предпринимателя и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ» на предложенный им способ мирного урегулирования украинского конфликта.

В начале октября Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Он подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, что народ примет соответствующее решение.