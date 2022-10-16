Сербия признала зависимость физического существования страны от дружбы с Россией

Глава МВД Сербии Вулин заявил об угрозе исчезновения страны без дружбы с Россией

В Сербии признали, что физическое существование страны зависит от дружбы с Россией. Такое мнение высказал глава МВД Сербии Александр Вулин в беседе с сербским изданием «Новости».

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — заявил он.

Он также отметил, что Европейский союз (ЕС) не хочет видеть в своем составе Сербию. «Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны», — сказал глава МВД Сербии.

Вулин подчеркнул, чем раньше Белград признает, что Сербия не нужна ЕС и не относится к объединению, тем лучше. «Отношение к ЕС — это вопрос не эмоций, а рациональных решений», — заключил он.

Ранее Вулин отреагировал на критику со стороны ЕС, с которой столкнулась республика после отказа поддержать санкции против России. Он отметил, что от Сербии требуют признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав федерации Боснии и Герцеговины, а также присоединиться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что все это наглядно демонстрирует готовность в любой момент найти причину для отсрочки вступления Сербии в ЕС.