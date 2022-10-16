Глава МАГАТЭ высказался о риске ядерной катастрофы после переговоров с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси после беседы с Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — подчеркнул он.

Путин встретился с Гросси 11 октября. Он предложил обсудить ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), подчеркнув, что Москва открыта к решению всех вопросов. «Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — сказал глава государства.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.