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14:52, 16 октября 2022Мир

Глава МАГАТЭ высказался о риске ядерной катастрофы после переговоров с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси после беседы с Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — подчеркнул он.

Путин встретился с Гросси 11 октября. Он предложил обсудить ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), подчеркнув, что Москва открыта к решению всех вопросов. «Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — сказал глава государства.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.

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Варвара Кошечкина
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