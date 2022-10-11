Путин встретился с директором МАГАТЭ

Путин на встрече с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности в мире

Президент России Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Очень рассчитываем на то, что благодаря и вашим усилиям нам удастся снижать риторику на этот счет», — сказал глава государства.

Российский президент предложил обсудить ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), подчеркнув, что Москва открыта к решению всех вопросов.

8 октября Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины, так как ВСУ повредили последнюю линию связи. Украина нанесла удар по линии электропередач Днепровской мощностью 750 киловольт. После этого станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. 5 октября президент России Владимир Путин поручил принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность страны. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.