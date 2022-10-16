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19:40, 16 октября 2022Среда обитания

На российском севере из-за аварии произошел разлив нефти

В Республике Коми произошел разлив нефти из трубопровода, введен режим ЧС

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Республике Коми из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив нефти, в регионе ввели режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в Telegram.

Авария произошла на участке магистрального нефтепровода УхтаЯрославль в Княжпогостском районе республики. По предварительным данным, объем вышедшей нефти составил около 100 кубических метров, сообщается на сайте АО «Транснефть-Север», которым эксплуатируется нефтепровод.

По словам Владимира Уйбы, на месте происшествия работают 100 единиц техники и 130 человек, которые откачали и обваловали место утечки. В то же время глава региона отметил, что угрозы населению нет.

«Разлив был на грунт и частично в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку, поэтому нет угроз питьевым источникам и населению. (...) Тем не менее мы вели режим ЧС на муниципальном уровне», — пояснил он, отметив, что поврежденный участок будет восстановлен к концу следующей недели.

Ранее в октябре польские власти назвали причину утечки на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, авария произошла из-за «относительно большой» трещины, которая вызвала разгерметизацию сооружения.

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Карина Черных
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