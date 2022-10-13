Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:49, 13 октября 2022Экономика

Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба»

В правительстве Польши назвали трещину причиной аварии на нефтепроводе «Дружба»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские власти назвали причину утечки на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, авария произошла из-за «относительно большой» трещины, которая вызвала разгерметизацию сооружения. Об этом сообщает Reuters.

«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — подчеркнул он и добавил, что пока у Варшавы нет каких-либо данных, которые бы указывали на диверсию. По словам Бергера, поврежденный участок подвергнется тщательной проверке, его ремонт уже начался.

Материалы по теме:
На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения
На «Северном потоке» обнаружили беспрецедентные разрушения
27 сентября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Утром 12 октября оператор польского участка «Дружбы» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали, что утечка произошла ближе к границе с ФРГ.

Передачу нефти по поврежденной нитке сразу отключили, но вторая линия трубопровода работает в штатном режиме. По данным «Транснефти», польская сторона продолжает принимать российское топливо. В компании затрудняются назвать сроки ликвидации повреждения на второй нитке.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва. По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности неизвестно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ благодаря ответным ударам
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.