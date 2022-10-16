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21:30, 16 октября 2022Мир

Тысячи парижан вышли на акцию протеста

Тысячи парижан вышли на митинг против роста цен и климатического бездействия властей

Фото: Марк Пэрис / РИА Новости

В Париже жители вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторами митинга являются левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций. Акция началась на площади Нации в 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). За тысячами протестующих следят отряды полицейских.

Вышедшие на улицы французской столицы демонстранты настаивают на повышении зарплат и социальных выплат, а также требуют заморозку цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль и инвестирования в экологические проекты. Также протестующие выступают против повышения пенсионного возраста и климатического бездействия властей.

В сентябре британские активисты, выступающие за спасение животных и климат, в знак протеста облили белой краской Биг-Бен в Лондоне. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме вреда, который планете причиняет молочная промышленность.

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Юлия Мискевич
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