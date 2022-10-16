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00:19, 16 октября 2022Наука и техника

Ракета-носитель «Ангара» со спутником Минобороны стартовала с Плесецка

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» с военным спутником Минобороны стартовала с Плесецка

Фото: Ying Longfei / Globallookpress.com

Легкая ракета «Ангара-1.2» стартовала в субботу с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она несет военный космический аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Запуск ракеты произошел в в 22:55 по московскому времени. Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. «В 22:58 «Ангара-1.2» принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — отмечается в сообщении ведомства.

Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2560».

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-К. Основой этой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. От GPS их отличает отсутствие синхронности с вращением Земли в орбитальном движении, что обеспечивает им большую стабильность.

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Екатерина Подвигина
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