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17:24, 16 октября 2022Россия

В Москве нашли тело пропавшего 14-летнего мальчика

Mash: в Москве нашли тело мальчика, не вернувшегося домой после прогулки

Фото: Telegram-канал Mash

В Москве нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего после прогулки с друзьями. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Отмечается, что правоохранители обнаружили подростка без верхней одежды и с разбитым лицом около Святого озера в Косино-Ухтомском районе. К стражам порядка обратились родители мальчика, после того как он не вернулся домой. По словам следователей, ребенок пропал в субботу, 15 октября.

В свою очередь, представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила изданию «Вечерняя Москва» об организации доследственной проверки и выяснении обстоятельств гибели подростка.

В сентябре в Москве-реке нашли тело недоношенной новорожденной девочки. Отмечается, что тело было обнаружено утром 24 сентября напротив дома 30 по улице Борисовские пруды. «По предварительной информации, плод рожден на шестом месяце беременности. Видимых телесных повреждений нет», — уточнили в ведомстве.

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Карина Черных
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