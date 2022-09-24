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В Москве-реке обнаружили тело новорожденного ребенка

В Москве-реке обнаружили тело недоношенной новорожденной девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве-реке нашли тело недоношенной новорожденной девочки. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что тело было обнаружено утром 24 сентября напротив дома 30 по улице Борисовские пруды. «По предварительной информации, плод рожден на шестом месяце беременности. Видимых телесных повреждений нет», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы. Позднее стало известно, что правоохранителям удалось установить личность матери, родившей ребенка в съемной квартире неподалеку от места обнаружения тела.

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Варвара Кошечкина
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