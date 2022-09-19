В Москве тело новорожденного нашли в мусорном контейнере

Прохожий нашел тело новорожденного в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы

Прохожий нашел тело новорожденного в мусорном контейнере на улице Люблинская на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Сотрудники ведомства организовали проверку. «На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора юго-восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев», — говорится в сообщении.

Другие обстоятельства происшествия не сообщаются. Выяснение деталей инцидента контролирует московская прокуратура.

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Все произошло на территории жилищного комплекса «Люблинский парк». Сейчас полицейские оцепили место, где обнаружили младенца, сообщает телеканал «Звезда». Родителей ребенка начали разыскивать.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода родила и выбросила младенца из окна квартиры в кусты. Его в тяжелом состоянии доставили в детскую клиническую больницу.