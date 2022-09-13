Россиянка родила и выбросила младенца из окна квартиры в кусты

Жительница Нижнего Новгорода родила и выбросила младенца из окна квартиры в кусты

Жительница Нижнего Новгорода родила в квартире, не обращаясь за помощью к медикам, и выбросила младенца из окна в кусты. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Плачущего новорожденного заметили прохожие в кустах на улице Агрономической. Его в тяжелом состоянии доставили в детскую клиническую больницу. Врачи сейчас продолжают бороться за жизнь ребенка.

Чтобы отыскать мать младенца, следователи взяли образцы эпителия с внутренней стороны щеки практически у всех жительниц микрорайона и сравнили их ДНК с ДНК новорожденного. Позже выяснилось, что матерью оказалась 24-летняя россиянка, которая проживала в квартире рядом с кустами, где обнаружили ребенка.

Во время допроса она сообщила, что изначально не собиралась заниматься воспитанием младенца и решила избавиться от него. С этой целью нижегородка выбросила ребенка из окна квартиры в кустарники, указали следователи.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее в Саратове женщина выбросила новорожденного в уличный туалет из-за его ненадобности. Уточнялось, что 24-летняя мать ранее привлекала внимание органов опеки. Она воспитывала годовалого ребенка, которого должны изъять из семьи.

