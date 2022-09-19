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Правоохранители нашли мать обнаруженного в мусорном контейнере в Москве младенца

В Москве мать выброшенной в мусор новорожденной девочки доставят на допрос к следователям

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве следователи и оперативные сотрудники установили личность матери новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере на Люблинской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Матерью девочки оказалась уроженка Краснодарского края. По предварительным данным, она родила ребенка в съемной квартире, расположенной в доме недалеко от места обнаружения тела.

«В ближайшее время женщина 1998 года рождения будет доставлена в подразделение столичного Следственного комитета для допроса», — рассказала Иванова.

Тело младенца на территории жилищного комплекса «Люблинский парк» обнаружил случайный прохожий. После этого на место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе следователи и криминалисты СКР. По факту случившегося возбуждено дело.

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Елизавета Новикова
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