СКР возбудил дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве

СКР возбудил дело после обнаружения тела новорожденной в мусорном контейнере в Москве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка после обнаружения тела младенца на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, тело девочки было найдено в мусорном контейнере возле многоэтажки на Люблинской улице. Сейчас на месте работают сотрудники СКР.

«Следствием изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются родители новорожденной. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила Иванова.

Ранее стало известно, что тело на территории жилищного комплекса «Люблинский парк» заметил случайный прохожий. После этого на место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе заместитель прокурора юго-восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.