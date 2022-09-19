СКР возбудил дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка после обнаружения тела младенца на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По данным следствия, тело девочки было найдено в мусорном контейнере возле многоэтажки на Люблинской улице. Сейчас на месте работают сотрудники СКР.
«Следствием изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются родители новорожденной. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила Иванова.
Ранее стало известно, что тело на территории жилищного комплекса «Люблинский парк» заметил случайный прохожий. После этого на место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе заместитель прокурора юго-восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.