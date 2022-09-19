Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР возбудил дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве

СКР возбудил дело после обнаружения тела новорожденной в мусорном контейнере в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка после обнаружения тела младенца на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, тело девочки было найдено в мусорном контейнере возле многоэтажки на Люблинской улице. Сейчас на месте работают сотрудники СКР.

«Следствием изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются родители новорожденной. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила Иванова.

Ранее стало известно, что тело на территории жилищного комплекса «Люблинский парк» заметил случайный прохожий. После этого на место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе заместитель прокурора юго-восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
В Подмосковье заболевшая коронавирусом женщина родила двойню
Участники Pet Shop Boys восхитились Аллой Пугачевой
Описана реакция Rockstar на слив геймплея GTA VI
Женщина похудела на 40 килограммов и стала фитнес-моделью
Экономисты решили не верить в успехи Китая
Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыск
СКР возбудил дело после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Москве
Россиянам предложили менять ментальность и привыкать есть личинки
Названы возможные причины проведения референдума о присоединении ЛНР к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.