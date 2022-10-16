В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Запорожской, Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Запорожской, Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на власти государства.

10 октября президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам Украины.

В частности, удары были нанесены по объектам энергетики, военного управления и связи, сказал глава государства, подчеркнув, что это было сделано по предложению Минобороны России. Президент предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. В офисе президента заявили, что под Киевом под удар попала ТЭЦ. На Западной Украине повреждены контактные сети, из-за чего жителей предупредили о задержке поездов; также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет.