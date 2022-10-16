Петербуржцев предупредили о погодной опасности

В Санкт-Петербурге ввели «оранжевый» уровень опасности из-за ожидаемого сильного ветра

В Санкт-Петербурге ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного ветра. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Так, петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий, которое продлится сутки — с 00:00 17 октября по 00:00 18 октября. При этом в пресс-службе пояснили, что данный уровень характеризуется повышенной вероятностью стихийных бедствий.

«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что примерно с 19 октября в центре европейской части России начнется новый синоптический сезон — предзимье. Температура воздуха в регионе ожидается на уровне пяти градусов тепла днем.