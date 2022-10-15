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06:57, 15 октября 2022Россия

Россиян предупредили о наступлении холодного предзимья

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: предзимье и похолодание придут в Москву 19 сентября

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центре европейской части России начнется новый синоптический сезон — предзимье. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд заявил, что наступление предзимья в центре европейской России начнется с середины следующей недели — примерно с 19 октября. Температура воздуха в регионе ожидается на уровне пяти градусов тепла днем. По его словам, и ночи, и дни станут «вполне прохладными».

«В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», — предупредил россиян представитель Гидрометцентра.

Ранее москвичам предрекли новое потепление. Согласно прогнозу Вильфанда, в Москве и области ожидается повышение температур к 17 октября. «Погода будет хорошая, без осадков, будет много света», — подчеркнул метеоролог.

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Марина Совина
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