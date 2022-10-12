Москвичам предрекли новое потепление

Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и области с 17 октября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температур в Москве и области к 17 октября. Специалист сообщил, что потепление произойдет из-за прихода в регион антициклона. Своим прогнозом метеоролог поделился с «Лентой.ру».

Вильфанд отметил, что в конце прошлой недели температуры были выше нормы. Он уточнил, что это не начало бабьего лета.

«Действительно, погода была теплой, примерно на четыре градуса выше нормы 8 и 9 октября. Это было связано с тем, что Москва находилась в антициклональном режиме и плюс в к этому в теплой части антициклона. Это значит, что небо было малооблачным, плюс была конвекция теплых воздушных масс. Поэтому температура была от 15-17 градусов в Москве и даже до 17,5 градуса в Московской области», — сообщил синоптик.

С 10 октября барическая ситуация значительно изменилась, добавил он. Температура понизилась на четыре градуса и стала близкой к норме, отметил метеоролог. «Температура воздуха сегодня 11-13 градусов, а с завтрашнего дня она будет равняться 10 градусам. 13 и 14 октября столбик термометра еле-еле дотянет до десятиградусной отметки. В ночные часы уже сегодня будет появляться отрицательные значения по Московской области и на юге Новой Москве. От нуля до плюс трех градусов ожидается в старой Москве», — спрогнозировал Вильфанд.

По предварительным расчетам антициклональная погода вернется в Москву и область к концу недели. «В конце воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление. Прогнозируется, что воздух будет перемещаться с юга и уже дневная температура повысится до 10-14 градусов. Погода будет хорошая, без осадков, будет много света», — поделился эксперт.

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