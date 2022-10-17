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19:05, 17 октября 2022Мир

Раскрыто число участвующих в тренировочной миссии ЕС украинских солдат

Боррель заявил, что ЕС подготовит 15 тысяч украинских солдат в рамках тренировочной миссии

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз в рамках одобренной 17 октября тренировочной миссии подготовит 15 тысяч украинских солдат. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы хотим подготовить для начала 15 тысяч украинских солдат, возможно, больше», — сказал он. Глава евродипломатии подтвердил, что мандат миссии рассчитан на два года.

Боррель также указал, что помощь украинской стороне остается главным приоритетом Евросоюза. «Поддержка Украины остается первым приоритетом нашей внешней политики», — заявил он.

Ранее Боррель заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Украине. Он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Киеву словами «денег достаточно». «Не переживайте из-за денег», — подчеркнул дипломат.

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Анжелика Бережная
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