Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине словами «денег достаточно»
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Украине. Его слова цитирует РИА Новости.
Он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Киеву словами «денег достаточно». «Не переживайте из-за денег», — подчеркнул дипломат.
Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай также предложил правительству страны оказать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о поставках иранских дронов России.
Ожидается, что на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС одобрят шестой транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро (общая сумма достигнет 3,1 миллиарда евро). Деньги выделяют из Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.