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11:49, 17 октября 2022Мир

Боррель ответил на вопрос об истощении помощи Украине словами «денег достаточно»

Глава дипломатии Боррель заявил, что у ЕС достаточно денег для оказания помощи Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Украине. Его слова цитирует РИА Новости.

Он ответил на вопрос об истощении средств для компенсации помощи Киеву словами «денег достаточно». «Не переживайте из-за денег», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай также предложил правительству страны оказать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о поставках иранских дронов России.

Ожидается, что на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС одобрят шестой транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро (общая сумма достигнет 3,1 миллиарда евро). Деньги выделяют из Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.

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Виктория Кондратьева
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