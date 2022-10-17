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06:42, 17 октября 2022Мир

В Израиле захотели начать оказывать военную помощь Украине

Израильский министр Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине
Нахман Шай

Нахман Шай. Фото: Jonas Ekstr / Global Look Press

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Заявление Шай сделал после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО

Нахман ШайМинистр по делам диаспоры Израиля

Шай подчеркнул, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте. Израиль не предоставлял Украине военной помощи, ограничиваясь отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи пострадавших в результате военных действий украинцам.

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Иранские беспилотники

30 августа сообщалось о прибытии первой партии беспилотников из Ирана в Россию. По информации The Washington Post, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа.

Еще 29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби докладывал, что Москва продолжает вести с Тегераном переговоры о закупке иранских беспилотников. При этом, по его словам, на данный момент власти США не увидели признаков покупки Россией беспилотников иранского производства.

Мы не видели никаких признаков отсутствия усилий или желания россиян по приобретению иранских беспилотных летательных аппаратов с целью их применения на Украине. Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Это приобретение, эта поставка все еще вырисовываются, все еще [надвигаются] в скором времени

Джон КирбиКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

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Обучение военных ВСУ

16 октября стало известно, что около пяти тысяч украинских военных пройдут обучение в вооруженных силах Германии. Обучение пройдет в рамках миссии Евросоюза. Новобранцы украинской армии будут участвовать в базовых тренировках, а более опытные солдаты пройдут спецподготовку.

В сентябре главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе.

Мы признаем, что помощь в поддержании украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе влечет за собой выход за рамки предоставления оборудования

Совместное заявление стран

Также Франция озвучила планы об обучении до 2000 украинских солдат. Министр обороны Себастьян Лекорню рассказал, что президент страны Эммануэль Макрон утвердил план подготовки. Министр отметил, что существует три уровня — это общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники.

Оружие России


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Юлия Мискевич
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