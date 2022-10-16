Германия обучит тысячи украинских военных

Пять тысяч украинских военных пройдут обучение в армии Германии

Около пяти тысяч украинских военных пройдут обучение в вооруженных силах Германии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкий Ntv.

Обучение пройдет в рамках миссии Евросоюза. Новобранцы украинской армии будут участвовать в базовых тренировках, а более опытные солдаты пройдут спецподготовку. Немецкая армия планирует обучить украинцев использованию системы ПВО IRIS-T, первая из которых уже передана ВСУ, следующие поставят в начале 2023 года.

Всего миссия ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных.

В сентябре сообщалось, что главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе.