Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 16 октября 2022Мир

Германия обучит тысячи украинских военных

Пять тысяч украинских военных пройдут обучение в армии Германии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Около пяти тысяч украинских военных пройдут обучение в вооруженных силах Германии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкий Ntv.

Обучение пройдет в рамках миссии Евросоюза. Новобранцы украинской армии будут участвовать в базовых тренировках, а более опытные солдаты пройдут спецподготовку. Немецкая армия планирует обучить украинцев использованию системы ПВО IRIS-T, первая из которых уже передана ВСУ, следующие поставят в начале 2023 года.

Всего миссия ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных.

В сентябре сообщалось, что главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ высказался о риске ядерной катастрофы после переговоров с Путиным
В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими
Германия обучит тысячи украинских военных
Российский чемпион ОИ рассказал о помощи шамана при подготовке к Спартакиаде
53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике
Названа самая модная обувь весны и лета 2023 года
В МИД России рассказали о переговорах с представителями ООН по зерновой сделке
В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимой
Российские родители дали свою оценку школьному питанию
Украинская разведка пообещала 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.