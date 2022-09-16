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Франция, Польша и ФРГ решили создать миссию по обучению украинских военных

Главы МИД Франции, Польши и ФРГ выступили за создание миссии по обучению военных Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже проходят обучение в США. С февраля в этой стране обучили 1475 военных. В частности, 630 украинских военнослужащих были обучены использованию гаубиц M777, 325 — применению реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 300 научили применять гаубицы M109. Испания также готовится начать обучение украинских военных на своей территории. Их планируют научить использовать танки и ракетные системы.

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Виктория Кондратьева
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