Испания начнет обучать украинских военных на своей территории

El Mundo: Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории

Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории, сообщает издание El Mundo.

Согласно данным газеты, бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют научить использовать танки и ракетные системы. Кроме того, солдаты будут обучаться военной медицине и саперным работам.

Отмечается, что в процессе подготовки военных будут задействованы тренажеры и транспорт испанской армии, а также вооружение, которое в будущем будет использовано во время боевых действий. Издание указывает, что значительная часть обучения будет проводиться на объектах Минобороны королевства в Сарагосе, куда ранее прибыли порядка 600 раненых бойцов ВСУ.

Журналисты El Mundo обратили внимание, что королевство имеет богатый опыт обучения вооруженных сил в миссиях в таких странах, как Ирак, Афганистан или Мали, однако на территории страны подобные тренировки будут проводить впервые.

Ранее наводчик ВСУ описал удары по жилым домам в Запорожской области.