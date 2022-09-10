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Испания начнет обучать украинских военных на своей территории

El Mundo: Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории, сообщает издание El Mundo.

Согласно данным газеты, бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют научить использовать танки и ракетные системы. Кроме того, солдаты будут обучаться военной медицине и саперным работам.

Отмечается, что в процессе подготовки военных будут задействованы тренажеры и транспорт испанской армии, а также вооружение, которое в будущем будет использовано во время боевых действий. Издание указывает, что значительная часть обучения будет проводиться на объектах Минобороны королевства в Сарагосе, куда ранее прибыли порядка 600 раненых бойцов ВСУ.

Журналисты El Mundo обратили внимание, что королевство имеет богатый опыт обучения вооруженных сил в миссиях в таких странах, как Ирак, Афганистан или Мали, однако на территории страны подобные тренировки будут проводить впервые.

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Варвара Кошечкина
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