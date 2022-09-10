Наводчик ВСУ описал удары по жилым домам в Запорожской области

Наводчик ВСУ Архипенко заявил об ударах по гражданским объектам в Запорожской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, по наводке информаторов, наносили удары по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал задержанный российскими военными экс-участник боевых действий в Донбассе на стороне Киева Борис Архипенко.

«Точно слышал, что были прилеты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города — прим. «Ленты.ру»), пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехал», — заявил наводчик ВСУ, описывая удары по жилым домам.

Собеседник агентства отметил, что осознавал тот факт, что данные, которые он сообщал вероятному посреднику, могли передаваться ВСУ или СБУ.

Ранее в Запорожье рассказали, что в неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр в Запорожской области участвовали наемники.