Стало известно о прошедших обучение в США 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ

FP: США обучили пользоваться поставляемыми на Украину оружием 1475 военнослужащих ВСУ

Соединенные Штаты с февраля обучили 1475 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться поставляемым на Украину американским оружием. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Foreign Policy.

В частности, по данным американского издания, 630 украинских военнослужащих были обучены использованию гаубиц M777, 325 — применению реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 300 научили применять гаубицы M109.

Кроме того, 120 человек прошли подготовку по применению боевых машин пехоты M113 и 100 — по использованию американских беспилотников.

20 июля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обучили применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 200 украинских военных. Он также добавил, что Киеву уже переданы 12 из 20 обещанных РСЗО.

В конце августа Украина попросила ЕС помочь обучить саперов, снайперов и офицеров. Позднее стало известно, что Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории. Их планируют научить использовать танки и ракетные системы.