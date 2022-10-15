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21:47, 15 октября 2022Мир

Франция решила обучить две тысячи украинских солдат

Министр обороны Лекорню: Франция планирует обучить около двух тысяч украинских солдат

Фото: The Presidential Office of Ukrai / Globallookpress.com

Франция озвучила планы об обучении до двух тысяч украинских солдат. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Его слова передает Le Parisien.

Лекорню рассказал, что президент страны Эммануэль Макрон утвердил план подготовки, согласно которому Франция сможет принять до двух тысяч украинских военных. Министр отметил, что существует три уровня подготовки. Это общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники.

Прибывшие на обучение будут проходить ротацию — Париж считает, что конфликт на Украине будет затяжным.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал извращенными слова Эммануэля Макрона о роли России в Закавказье. При этом Медведев подчеркнул, что заявление французского лидера можно объяснить с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия.

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Екатерина Подвигина
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