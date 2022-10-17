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10:16, 17 октября 2022Силовые структуры

Россиянина арестовали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье

В Балашихе суд поместил в СИЗО мужчину, который поджег подругу и ее квартиру с гостями

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

В Балашихе суд поместил в СИЗО 48-летнего местного жителя, который поджег знакомую и ее квартиру. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Вскоре следователи намерены предъявить россиянину обвинение.

По данным ведомства, ночью 13 октября фигурант пришел в гости к подруге в микрорайон Керамика. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость. Он облил ей знакомую и ее квартиру и поджег. Затем фигурант сбежал с места преступления. Отмечается, что кроме хозяйки в квартире находились двое ее друзей. Потерпевшая выпрыгнула с балкона, чтобы спастись, и была госпитализирована. Известно, что ее подруга скончалась, а еще один пострадавший находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом и по статье о покушении на убийство двух и более лиц УК России.

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Екатерина Власова
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