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14:28, 17 октября 2022Россия

Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Петербурга

Губернатор Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Шевченко

Фото: БелТА / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления Виктора Шевченко. Об этом сообщается на сайте администрации города.

С понедельника, 17 октября, на эту должность назначен Владимир Буянов, который работал первым заместителем начальника управления.

Ранее Беглов поручил рассматривать каждое обращение по частичной мобилизации индивидуально. Он обратил особое внимание на меры, принимаемые для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей военкомата.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Сергей Истомин
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