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Власти Петербурга поручили индивидуально рассматривать обращения при мобилизации

Беглов поручил индивидуально рассматривать каждое обращение по частичной мобилизации

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил рассматривать каждое обращение по частичной мобилизации индивидуально. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города, пишет РИА Новости.

«Губернатор дал поручение рассматривать каждый случай индивидуально: "Нужно оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом"», — объяснили представители властей.

Уточняется, что Беглов обратил особое внимание на меры, принимаемые для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей военкомата.

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24 сентября 2022

Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибке, виноваты сами. По его словам, это происходит из-за того, что граждане не выполняют свой долг.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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