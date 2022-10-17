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18:45, 17 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии допустили расширение конфликта на Украине

В Минобороны Белоруссии заявили, что конфликт на Украине может перерасти в глобальный

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Конфликт на Украине может перерасти в глобальный из-за поставок вооружения странами НАТО. Расширение украинского кризиса допустил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

«Мы четко видим практические действия Североатлантического альянса, направленные на дальнейшее расширение конфликта на Украине путем увеличения поставок вооружения, военной техники, способных превратить данный конфликт в глобальный», — заявил он.

По его словам, беспрецедентное геополитическое противоборство между Западом и Россией перешло на новый уровень. Ревенко отметил, что это отражается на белорусских границах. Как он утверждает, распространяется воинственная риторика официальных представителей и провластных аналитиков некоторых зарубежных стран, в том числе соседствующих с Белоруссией.

Ранее Ревенко заявил о подготовке НАТО наступательных группировок в странах Прибалтики. Он подчеркнул, что батальонные тактические группы Североатлантического альянса в Литве и Латвии постепенно преобразуются в бригадные, а в дальнейшем могут стать дивизионными.

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Кристина Есикова
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