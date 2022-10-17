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16:32, 17 октября 2022Мир

Байден попал в скандал из-за слов об опасности Пакистана

Джо Байден попал в скандал, назвав Пакистан «одной из самых опасных стран в мире»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал Пакистан «одной из самых опасных стран в мире», из-за чего спровоцировал скандал. Об этом пишет Fox News.

«Я думаю, возможно, одна из самых опасных наций в мире — Пакистан. Ядерное оружие без какой-либо сплоченности», — сказал Байден во время мероприятия по сбору средств для Комитета по кампании Демократической партии в Лос-Анджелесе.

После этих слов МИД Пакистана вызвал посла США, чтобы выразить свои «разочарование и обеспокоенность».

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна относится к мерам ядерной безопасности «со всей серьезностью».

Ранее сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев.

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Татьяна Антоненко
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