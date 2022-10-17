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02:45, 17 октября 2022Экономика

Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом

Билл Гейтс заявил, что его фонд сотрудничает с талибами в борьбе с полиомиелитом
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничает вместе с временным правительством радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация)в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане. Об этом бизнесмен сообщил в интервью The Telegraph.

Гейтс заявил, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре. Он не стал вдаваться в подробности. Он также не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями «Талибана». «Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда», — подчеркнул он.

Бизнесмен также анонсировал выделение дополнительно 1,2 миллиарда долларов на борьбу с полиомиелитом во всем мире.

В июле сообщалось, что Гейтс перечислит 20 миллиардов долларов своему благотворительному фонду Gates Foundation.

Фонд основателя и бывшего главы Microsoft и его бывшей жены является крупнейшей частной благотворительной организацией в США.

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Марина Совина
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