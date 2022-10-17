Психолог назвала причины постоянных воспоминаний об экс-партнере

Психолог Чаликова: при «незавершенном разводе» избранника сравнивают с бывшим партнером

Если человек постоянно вспоминает об экс-избраннике и сравнивает с ним новую любовь, это говорит о том, что прошлые отношения он не «отпустил», рассказала психолог онлайн-института психологии Smart, кандидат психологических наук Ольга Чаликова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины такого поведения.

Если один из партнеров не может избавиться от воспоминаний о бывшем (бывшей), это означает, что предыдущие отношения для него не завершены. Психологи называют такое явление «незавершенный развод», пояснила Чаликова.

По словам специалистки, в подобной ситуации у второго партнера «связываются руки»: он каждый раз теряется, начинаются сравнения, обиды, ревность.

Такой человек воспринимает нового партнера через призму личности «бывшего». А возможно, что еще печальнее, требует «возместить убытки», причиненные предыдущим романом. Такое поведение однозначно вредит текущим отношениям Ольга Чаликова психолог

Чаликова добавила, что остановить такие воспоминания не поможет никакая сила любви: желание стать лучше бывшей или бывшего — это тупик, а постоянные войны за внимание любимого человека сильно изматывают.

Не надо выяснять, остались ли у избранника чувства к бывшей пассии, советует Чаликова. По ее словам, скорее всего, остались, и не обязательно любовь — чаще обиды, злости, разочарования, ревность, недоговоренности. «Еще хуже, когда новые отношения воспринимаются как лекарство от старых. Исцеление сделает такие отношения бессмысленными, а вечный невроз — созависимыми», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Самый опасный случай — абьюзеры, которые выбрали именно такой способ манипуляции. Они могут даже продолжать встречаться с бывшими. У них вообще много сюрпризов для своих жертв. Но есть одна сомнительная радость: они не любят своих бывших. Они вообще никого не любят. Поэтому держитесь от них подальше Ольга Чаликова психолог

Ситуации, когда один из партнеров находится в «незавершенном разводе», можно исправить, считает психолог. Для этого важно четко понимать, для чего нужны такие отношения.

Чаликова посоветовала осознать серьезность переживаний партнера. Допустимо посвятить несколько разговоров теме бывших отношений, чтоб лучше понять, что произошло — как раз на этом этапе проще всего увидеть абьюзера.

Четко сообщите свое мнение о ситуации. Например, что вам не хочется больше обедать или спать, условно говоря, втроем. И пришла пора выбирать, что ему дороже: вязнуть в прошлом или идти в будущее Ольга Чаликова психолог

Партнеру можно дать месяц на осмысление, добавила Чаликова. Главное — не затягивать ситуацию, подчеркнула она. Однако если партнер замолчит, но продолжит переживать, это не решит проблему.

Главная проблема расставания в том, что зачастую люди не до конца понимают его причины. Поэтому в следующих отношениях проблемы усугубляются. Перед вступлением в новые отношения важна работа над ошибками. Перевешивать свои ошибки на нового избранника безответственно, а брать на себя чужие — тем более Ольга Чаликова психолог

Ранее психологи Джон и Джули Готтман назвали секреты вечной любви и крепких отношений. По их мнению, важно устанавливать связь с партнером с помощью, на первый взгляд, незначительных мелочей: пожелания доброго утра и спокойной ночи, поддержания зрительного контакта во время разговора и просьб о помощи.