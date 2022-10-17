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20:37, 17 октября 2022Забота о себе

Психолог назвала причины постоянных воспоминаний об экс-партнере

Психолог Чаликова: при «незавершенном разводе» избранника сравнивают с бывшим партнером

Фото: Shutterstock

Если человек постоянно вспоминает об экс-избраннике и сравнивает с ним новую любовь, это говорит о том, что прошлые отношения он не «отпустил», рассказала психолог онлайн-института психологии Smart, кандидат психологических наук Ольга Чаликова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины такого поведения.

Если один из партнеров не может избавиться от воспоминаний о бывшем (бывшей), это означает, что предыдущие отношения для него не завершены. Психологи называют такое явление «незавершенный развод», пояснила Чаликова.

По словам специалистки, в подобной ситуации у второго партнера «связываются руки»: он каждый раз теряется, начинаются сравнения, обиды, ревность.

Такой человек воспринимает нового партнера через призму личности «бывшего». А возможно, что еще печальнее, требует «возместить убытки», причиненные предыдущим романом. Такое поведение однозначно вредит текущим отношениям

Ольга Чаликовапсихолог

Чаликова добавила, что остановить такие воспоминания не поможет никакая сила любви: желание стать лучше бывшей или бывшего — это тупик, а постоянные войны за внимание любимого человека сильно изматывают.

Не надо выяснять, остались ли у избранника чувства к бывшей пассии, советует Чаликова. По ее словам, скорее всего, остались, и не обязательно любовь — чаще обиды, злости, разочарования, ревность, недоговоренности. «Еще хуже, когда новые отношения воспринимаются как лекарство от старых. Исцеление сделает такие отношения бессмысленными, а вечный невроз — созависимыми», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Самый опасный случай — абьюзеры, которые выбрали именно такой способ манипуляции. Они могут даже продолжать встречаться с бывшими. У них вообще много сюрпризов для своих жертв. Но есть одна сомнительная радость: они не любят своих бывших. Они вообще никого не любят. Поэтому держитесь от них подальше

Ольга Чаликовапсихолог

Ситуации, когда один из партнеров находится в «незавершенном разводе», можно исправить, считает психолог. Для этого важно четко понимать, для чего нужны такие отношения.

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Чаликова посоветовала осознать серьезность переживаний партнера. Допустимо посвятить несколько разговоров теме бывших отношений, чтоб лучше понять, что произошло — как раз на этом этапе проще всего увидеть абьюзера.

Четко сообщите свое мнение о ситуации. Например, что вам не хочется больше обедать или спать, условно говоря, втроем. И пришла пора выбирать, что ему дороже: вязнуть в прошлом или идти в будущее

Ольга Чаликовапсихолог

Партнеру можно дать месяц на осмысление, добавила Чаликова. Главное — не затягивать ситуацию, подчеркнула она. Однако если партнер замолчит, но продолжит переживать, это не решит проблему.

Главная проблема расставания в том, что зачастую люди не до конца понимают его причины. Поэтому в следующих отношениях проблемы усугубляются. Перед вступлением в новые отношения важна работа над ошибками. Перевешивать свои ошибки на нового избранника безответственно, а брать на себя чужие — тем более

Ольга Чаликовапсихолог

Ранее психологи Джон и Джули Готтман назвали секреты вечной любви и крепких отношений. По их мнению, важно устанавливать связь с партнером с помощью, на первый взгляд, незначительных мелочей: пожелания доброго утра и спокойной ночи, поддержания зрительного контакта во время разговора и просьб о помощи.

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Вера Владзиевская
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