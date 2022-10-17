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15:31, 17 октября 2022Экономика

Названа европейская страна с критичным дефицитом газа

Аналитик Гривач назвал Болгарию аутсайдером по объему запасов газа

Фото: Costas Baltas / Reuters

В самой критичной ситуации из-за дефицита газа оказалась Болгария: ее запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) покрывают только 15 процентов от годового спроса. Также в зоне высокого риска находятся Польша и Германия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Думаю, что в целом у ЕС есть и будут проблемы, — отметил аналитик. — Наиболее тяжелую ситуацию мы ожидаем у стран, у которых есть комбинация негативных факторов, а именно — потеря значительных объемов импорта газа из России, небольшие мощности по хранению и слабый доступ к альтернативным поставкам».

Главным аутсайдером здесь, по его словам, выглядит Болгария. Эта страна стала одной из первых, кто отказался от российского газа.

«Ее запасы в ПХГ позволяют покрывать всего 15 процентов годового спроса. Также в зоне очень высокого риска находятся Польша и Германия. В то же время проблемы у одной из стран будут как в эффекте домино бить по остальным. Настоящее испытания для принципа солидарности в ЕС», — подчеркнул Гривач.

Ранее стало известно, что в связи с энергетическим кризисом Евросоюз (ЕС) готовит чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. План предусматривает установление максимальной динамической стоимости топлива, по которой европейские страны смогут покупать его, пишет Financial Times.

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Наталия Белова
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