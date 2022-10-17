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19:13, 17 октября 2022Ценности

Сбрившая монобровь 11-летней дочери женщина ответила на критику в сети

Риелтор Лия Гарсия бреет брови 11-летней дочери, чтобы избежать насмешек ее одноклассников

Кадр: @taryntino21 / TikTok

Риелтор Лия Гарсия из Техаса, США, которая сбрила монобровь своей дочери, ответила на критику в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом leah_txrealtor, чей блог насчитывает более 259 тысяч подписчиков, рассказала, что ее 11-летняя дочь Бехаутти попросила сделать ей восковую эпиляцию бровей. В свою очередь родительница согласилась помочь, чтобы избежать издевательств в школе.

По словам автора видео, будучи ребенком она сама регулярно подвергалась насмешкам со стороны одноклассников из-за моноброви. «Я помню, как взрослые указывали на это, и я никогда не забуду, как в 4 классе один мальчик спросил: "Почему у тебя такие большие брови?"» — поделилась женщина воспоминаниями.

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После этого Гарсия взяла в руки бритву и избавилась от части бровей. «У моих родителей не было другого выбора, кроме как сводить меня в салон красоты, чтобы привести мой внешний вид в порядок, — отметила героиня материала. — В случае с дочерью у меня были только самые лучшие намерения. Смешно думать, что это было бы из-за моего личного тщеславия».

В заключение американка добавила, что до эпиляции она красила Бехаутти брови, когда той было всего восемь лет.

В июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. По ее словам, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают. «Некоторые говорят, что я выгляжу круто, но обычно парни кричат, что я уродина. Мне все равно, потому что я не хочу тратить свою энергию на таких людей», — пояснила героиня материала и добавила, что часто сталкивается с негативной реакцией на монобровь и в соцсетях.

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Мария Винар
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