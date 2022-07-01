Женщина с монобровью рассказала о реакции незнакомцев на ее внешность

Незнакомцы обзывают датчанку Эльдину Джаганжак уродиной из-за сросшихся бровей

Датская блогерша, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. На эту тему она высказалась в интервью LadBible.

Жительница Копенгагена Эльдина Джаганжак регулярно делится с подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует растительность на лице. По ее словам, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают.

«Некоторые говорят, что я выгляжу круто, но обычно парни кричат, что я уродина. Мне все равно, потому что я не хочу тратить свою энергию на таких людей», — пояснила героиня материала и добавила, что часто сталкивается с негативной реакцией на монобровь и в соцсетях. Чаще всего женщина получает подобные сообщения от молодежи, уточнила она.

Собеседница издания призналась, что продолжит демонстрировать реальную внешность обществу несмотря на критику, чтобы бороться со стереотипами о женской красоте. «Поймите, что вас должны окружать люди, которым все равно на ваши особенности. Если они не дружат с вами из-за бровей — это только их проблемы», — высказалась Джаганжак в заключение.

Ранее бровист испортила внешность подружки невесты за день до свадьбы. Блогерша Ханна Ноулс записалась в салон красоты на процедуру коррекции и окрашивания, после чего осталась с сильными ожогами и покраснениями на лбу, веках и в области переносицы.