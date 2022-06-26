Блогерша Ханна Ноулс сделала неудачную коррекцию бровей воском и показала результат

Бровист испортила внешность подружки невесты за день до свадьбы, сделав ей неудачную коррекцию бровей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте (на данный момент публикация удалена).

Известно, что блогерша Ханна Ноулс занялась подготовкой к мероприятию и записалась на процедуры в салон красоты за два дня до назначенной даты. Результат одной из них, а именно коррекции воском и окрашивания бровей, она запечатлела на камеру и показала подписчикам. Так, на размещенных кадрах были заметны покраснения и ожоги на лбу, веках и в области переносицы.

В упомянутом видео Ноулс попросила юзеров посоветовать ей средство, которое поможет быстро вылечить кожу. «У меня так было перед днем рождения», «До свадьбы не пользуйся косметикой», «Это не ожоги, а разрывы кожи. Так бывает при использовании средств от акне, продуктов с ретинолом или витамином А. В период их применения лучше не делать эпиляцию воском», — писали они в комментариях.

В феврале жительница США сделала процедуру ламинирования бровей и осталась с внешностью монстра. Последовав бьюти-тренду, блогерша пожалела: после проделанной манипуляции ее брови стали на несколько тонов темнее и в два раза шире естественных. Девушка обратилась к пользователям сети за советом, который помог бы исправить ситуацию.

Что делать?



