Женщина осталась с внешностью монстра после популярной процедуры в салоне

Жительница США сделала популярную процедуру ламинирования бровей и возмутилась при виде результата работы мастера. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Дженн (Jenn) рассказала, что последовала бьюти-тренду и отправилась в салон красоты, чтобы опробовать его на себе. Однако после процедуры брови женщины остались на несколько тонов темнее и в два раза шире естественных, хотя во время фиксирования волосков она попросила мастера немного их укоротить.

Обращаясь к подписчикам, героиня материала заявила, что мастер испортила ее внешность. «Итак, я сделала брови и теперь похожа на монстра... Взгляните на это! Что с ними происходит? Из-за этой формы я выгляжу сердитой, перекошенной и растерянной. Мне даже не удалось смыть краску и вернуть их к прежнему виду. Пожалуйста, помогите, я буду рада любым рекомендациям», — произнесла клиентка салона на кадрах ролика, который стал вирусным и набрал 1,1 миллиона просмотров.

Зрители принялись обсуждать работу бровиста в комментариях. «Я хотела поддержать тебя и сказать, что все выглядит не так плохо, но это была бы ложь. Работа ужасная», «Мне интересно, как мастер мог подумать, что это выглядит нормально», «Спасибо, что поделились, чтобы мы не совершили ту же ошибку!», «Боже, мне очень жаль», — высказывались они.

В декабре девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица. На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу. На видео видно, как область вокруг ее бровей стала коричневой.