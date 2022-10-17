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08:21, 17 октября 2022Россия

В российском регионе при крушении параплана погибли два человека

На Камчатке при крушении мотопараплана во время посадки погибли два человека

Фото: Александр Кряжев

В пригороде Петропавловска-Камчатского при крушении параплана погибли два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

Тела погибших нашли на Камчатке в районе поселка Заозерный. Как стало известно, проблемы у мотопараплана возникли во время захода на посадку. Более конкретных данных о причине случившегося пока нет.

Параплан потерпел крушение в полях близ поселка. По сообщению Петрушиной, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее в Оренбургской области частный дельтаплан, который опылял поля, потерпел крушение. Пилот летательного аппарата скончался по пути в больницу.

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Анастасия Шейкина
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