В российском регионе при крушении параплана погибли два человека

На Камчатке при крушении мотопараплана во время посадки погибли два человека

В пригороде Петропавловска-Камчатского при крушении параплана погибли два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Екатерина Петрушина.

Тела погибших нашли на Камчатке в районе поселка Заозерный. Как стало известно, проблемы у мотопараплана возникли во время захода на посадку. Более конкретных данных о причине случившегося пока нет.

Параплан потерпел крушение в полях близ поселка. По сообщению Петрушиной, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее в Оренбургской области частный дельтаплан, который опылял поля, потерпел крушение. Пилот летательного аппарата скончался по пути в больницу.